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AK Parti'de delege seçimleri yapıldı

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı’nın 7.

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi öncesi delege seçimleri gerçekleştirildi.


Kütahyaspor Lokali'nde gerçekleştirilen delege seçimlerine, parti üyeleri yoğun ilgi gösterdi.


AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, yaptığı açıklamada, kongre süreci öncesi delege seçimini gerçekleştirdiklerini söyledi.


Üyelerine delege seçimlerine yoğun ilgi gösterdiklerinden dolayı teşekkür eden Kılıç "Yapılan seçimle 66 mahalle ve 110 köyümüzde 400 asil ve 200 yedek delegemizi belirledik. Bilindiği gibi, 32 bin üyemiz var. Bundan sonra belde ve ilçe kongrelerimiz devam edecek. Merkez ilçe ve il başkanlığı kongremizle sürece tamamlayacağız" dedi.

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