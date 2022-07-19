AK Parti'de İl Yürütme Kurulu belli oldu

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nda, İl Yürütme Kurulu belli oldu.

Alınan bilgiye göre, AK Parti İl Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Ahmet Sami Kutlu, AK Parti İl Teşkilat Başkanı Veli Arda, AK Parti İl Seçim İşler Başkanı Abdurrahman Altıntaş, AK Parti İl Tanıtım ve Medya Başkanı Onur Kandiyar, AK Parti İl Dış İlişkiler Başkanı Hammad Dursun, AK Parti İl Sosyal Politikalar Başkanı Hüseyin Zeybek, AK Parti İl Yerel Yönetimler Başkanı Mücahid Köksal, AK Parti İl Ekonomi İşler Başkanı Halil Sever, AK Parti İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Nurettin Kaplan, AK Parti İl Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Erdoğmuş, AK Parti İl AR-GE Başkanı Abdulkadir Aksu, AK Parti İl İnsan Hakları Başkanı Yasemin Aşıkovalı Çakır, AK Parti İl Sekreteri Melih Berk Silindir, AK Parti İl Bilgi ve İletişimi Teknolojileri Başkanı Mustafa Yay ve AK Parti İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Melek Mankan oldu.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, görev dağılımın hayırlı olması temennisinde bulundu.(EFE-)