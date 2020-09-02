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AK Parti'de kongre heyecanı başlıyor

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Simav, Gediz ve Şaphane 7.

Olağan ilçe kongrelerinin 5 Eylül Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.


İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'un yaptığı açıklamaya göre, Şaphane ilçe kongresi 5 Eylül Cumartesi günü saat 11.30'da Şaphane Kır Düğün Salonunda, Simav ilçe kongresi 5 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te Simav Kültür Sarayı Konferans salonunda, Gediz ilçe kongresi ise yine 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.30'da Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkı Gençlik Merkezi Bahçesinde yapılacak.

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