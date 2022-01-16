AK Parti'de Merkez İlçe Temayül yoklaması

AK Parti Genel Merkez Mülakatı'na gidecek üç kişinin belirlenmesi amacıyla, 'AK Parti Kütahya Merkez İlçe Temayül' yoklaması gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, “AK Parti Genel Merkez Demokrasi Hakem Heyeti üyesi, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörümüz Necip Filiz'in koordinatörlüğünde, mevcut ve önceki dönem Milletvekillerimiz, önceki dönem il başkanlarımız, önceki dönem merkez ilçe başkanlarımız teşkilatımızın kıymetli mensuplarının katılımlarıyla Kütahya merkez ilçe temayül yoklaması parti binamızda gerçekleştirildi. Büyük bir coşku ve heyecan içinde geçen Temayül yoklamasında kutlu vazifeye aday olan dava kardeşlerimizin birlik beraberlik içindeki tavırları hepimizi gururlandırdı. Programa katılan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür eder, sonucun teşkilatımıza ve Kütahyamıza hayırlar getirmesini dilerim” dedi.