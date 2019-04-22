AK Parti'den Başkan Işık'a tebrik ziyareti

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, İshak Gazel ve Ahmet Tan ile birlikte, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde MHP'den Belediye Başkanı Alim Işık'a 'tebrik' ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, heyete teşekkür etti.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "Kütahya Belediye Başkanlığına seçilen Sayın Alim Işık'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunduk. Kendilerine yeni görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ziyarette, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, AK Parti Kütahya İl Başkan Yardımcıları Nurettin Kaplan, Mehmet Er, Ömer Öztaş, Halil Sever, Osman Orhan Cengiz, Ahmet Erdoğan, Muttalip Korkmaz ve Yasemin Aşıkovalı Çakır ile 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde AK Parti'den Kütahya Belediye Başkan adayı olan Ahmet Sami Kutlu da hazır bulundu.