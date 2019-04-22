AK Parti'den Başkan Musa Yılmaz'a tebrik ziyareti

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, İshak Gazel ve Ahmet Tan ile birlikte, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanlığı görevine seçilen Musa Yılmaz'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "İlimiz ve ilçelerimiz köylerine önemli ve sayısız güzel hizmetler sunan yeniden İl Genel Meclisi Başkanlığı'na seçilen Sayın Musa Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.Sayın Başkanımızı ve Meclis üyelerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyarette, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, AK Parti Kütahya İl Başkan Yardımcıları Nurettin Kaplan, Mehmet Er, Ömer Öztaş, Mehmet Savurgan, Halil Sever, Osman Orhan Cengiz, Ahmet Erdoğan, Muttalip Korkmaz ve Yasemin Aşıkovalı Çakır ile 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde AK Parti'den Kütahya Belediye Başkan adayı olan Ahmet Sami Kutlu da hazır bulundu.

Başkan Musa Yılmaz, ziyaretleri sebebiyle Başkan Çetinbaş ve AK parti heyetine teşekkür etti.