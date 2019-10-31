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AK Parti'den kan bağışı kampanyasına destek

AK Parti Kütahya Teşkilatları, Kızılay haftası münasebetiyle kan bağışında bulundu.

'Kan bağışla ki can yaşasın' isimli kampanyaya destek olmak için Kızılay Kan Bağışı Merkezi'ne gelen partilileri, Şube Başkanı Ahmet Güven karşıladı.

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu ve parti yöneticileri, Başkan Güven'den kurumun faaliyetleriyle alakalı bilgiler aldı.

Kılıç, Batur, Sürücüoğlu ve partiler daha sonra kan bağışında bulundu.

Organizasyonun partinin Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından organize edildiği belirtildi.

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