AK Parti'den müjde, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi proje okulu oldu

Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nin, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında sınavla öğrenci kabul eden, proje okulu olduğu bildirildi.

AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler ve Ahmet Tan ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ilettikleri talebin hızla sonuçlandığını ve bu sebeple kendisine minnettar olduklarını dile getirdiler.

Yapılan ortak basın açıklamasında, "Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisemiz'in sınavla öğrenci alan proje okulları arasına dahil edilmesi talebimiz, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'u ziyaretimizden iki gün sonra olumlu olarak neticelenmiştir. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında okulumuz sınavla öğrenci kabul eden, proje okullarımız arasına katılacaktır. İlimizde sınavla öğrenci alan 4 Fen Lisesi ,1 Sosyal Bilimler Lisesi, 3 Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 3 Mesleki Teknik Anadolu Lisemizin arasına Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisemiz'in de katılmasıyla 12 lisemiz proje okulu olmuştur. Bu sayede lise düzeyinde başarımızın daha da artacağına inanıyoruz. Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunar, Kütahyamız'a eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.