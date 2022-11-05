AK Parti'li Gazel'den Kılıçdaroğlu'na: "Kayıp 8 saatte ne yaptın, açıkla"

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da kaybolduğu 8 saate ilişkin "Kayıp 8 saatte ne yaptın, açıkla" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Türkiye gündemiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Gazel, konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Şeffaf bir şekilde toplumun karşısına çıkmadın ve Amerika'da kaybolduğun 8 saat içerisinde ne yaptın? Öyle 'Hamburger yedim' falan filan diye geçiştirerek bunu cevaplamamalı. Bunu gerçekten samimi bir şekilde cevaplamalı. Hadi topluma cevaplamıyor. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı, Amerika'da Türkiye'nin Büyükelçisi var. Programın detaylarını onlarla paylaşması gerekir. CHP Genel Başkanı aynı zamanda bu ülkenin ikinci partisinin lideri, bir yurt dışı ziyareti esnasında Türkiye'nin diplomatik teamüllerini uygulaması, bunları yerine getirmesi lazım. En azından bizim Amerika'da Washington Büyükelçimize, 'Ben bugün şuradayım, şu programları yapacağım ve şunlarla görüşeceğim' diye bilgi vermesi lazım." diye konuştu.

Gazel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün teamülleri yıkarak, şimdi İngiltere'de de aynısını yapıyor. Kılıçdaroğlu dün İngiltere'de kiminle görüştü biliyor musunuz? Amberin Zaman diye bir gazeteci ile. Bu gazeteci kim? Terör örgütünün propagandacısı. Türkiye'ye gelemiyor. Amberin Zaman ile görüşmek için İngiltere'ye gitmiş."

Gazel, "Yalova Belediyesi'nde zimmet" iddiasıyla açılan davanın duruşmasında CHP milletvekillerinin mahkeme basması olayına da değinerek, "Mahkeme kararını eleştirebilirsiniz, yargılama süresince bunu alenen eleştiremezsiniz. Çünkü mahkemenin takdirini etkileyebilecek bir pozisyon oluşturmak, hukuk güvenliği açısından uygun değildir ve cezai müeyyide ile karşı karşıya. Yargılama sürüyor. Yargılama esnasında sen gidip mahkeme başkanın, mahkeme üyelerini tehditle ve hakaretlerle denetim altına almaya, yargı bağımsızlığına müdahale etmeye çalışıyorsun. Bu densizliği, edepsizliği, bu hukuksuzluğu, bu hukuka aykırılığı hiçbir AK Parti'li milletvekili yapmaz. Ancak CHP'nin başkanına yakışır böyle bir şey. Zaten kendisine yakışanı da yaptı. Önümüzdeki günlerde bu konu ile ilgili gerekli çalışmalar da yapılacak diye düşünüyorum. Bir de şu Şebnem Korur Fincancı mevzusu var. Geçtiğimiz günlerde Türk Tabipleri Birliği Başkanıydı. Şimdi he türlü ortamda Uluslararası Platformlarda Türkiye'yi zor durumda bırakmak adına bir sürü açıklamalar yapan bir kadın. Geçenlerde yapmış olduğu bir açıklama ile güya Türk ordusunun kimyasal silah kullandığı ile ilgili. PKK'nın yayın organına açıklamalarda bulunuyor ve şu anda tutuklu bir şekilde yargılanıyor. Türk ordusu dünyanın en insancıl, savaş hukukunu en iyi uygulayan ordudur. Türk ordusundan hiçbir şekilde böyle bir şeyin beklenmesinin imkanı yoktur. Bunu ancak bir ajan provakatör uluslararası hukuk kurularını ve uluslararası kamuoyunu etkilemek için Türkiye içerisinden yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Gazel, 7. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Nazif Kocaçoban ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.