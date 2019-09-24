AK Partili kadınlardan proje destek çalışması

Kadınların sorunlarını dinleyip, onlara yardımcı olabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Başkan Kaymak, “Mahalle temsilcilerimizin tespitleri doğrultusunda, ziyaret edilecek evlere giderek, sorunlarını dinleyip çözüm üretiyoruz. Her mahalle muhtarından, yatalak hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip, maddi ve manevi destek oluyoruz. Devlet desteği alabilecek olan kadınlarımıza rehberlik yapıyoruz” dedi.

Simav Belediyesi ile koordineli çalışmaları olduğunu söyleyen Kaymak, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıyla birlikte proje hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirtti.