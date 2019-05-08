AK Partili vekiller: Zafer OSB'de arazi tahsisi 2020 yılında başlıyor

AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Zafer OSB'de arazi tahsisinin 2020 yılı içerisinde başlanacağını ifade ettiler.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmet Özotraç ve Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ile birlikte, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i makamında ziyaret etti.

Tan, Gazel ve Erenler, yaptıklarını ortak açıklamada, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'i makamında ziyaret ederek Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde işletmelerin daha hızlı, daha rahat çalışabilmesi için alt yapı eksikliklerinin giderilerek yatırım ortamının iyileştirilmesini, transformatör merkezi yapılmasını talep ettik. Talebimiz, Bakanımız tarafından olumlu karşılandı ve gerekli teknik çalışmalara başlanması talimatı verilmiştir. Zafer OSB'de enerji nakil hattı ve doğalgaz alt yapı işleri tamam. 2020 yılı içerisinde arazi tahsisine başlayacağız" dediler.