AK Parti'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu

AK Parti'nin Kütahya Belediye Başkan adayının Ahmet Sami Kutlu olduğu bildirildi.

Kutlu'nun adaylığı yarın resmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

İHA Kütahya Temsilcisi Hüseyin Efe'ye konuşan Kutlu, adaylığının hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Kutlu, "Ben AK Parti'nin bir neferiyiz. Cumhurbaşkanımız tensipleriyle 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kütahya belediye başkan adayı gösterilmesi kararı verilmiştir. Bütün hemşehrilerimin destek ve dualarını bekliyorum. Bu büyük bir görev ve büyük bir sorumluluk. Halkımızın ve dava arkadaşlarımızın destekleriyle bu zorlu görevden başarıyla çıkacağımıza inanıyorum.Hayırlı olusun" diye konuştu.

Ahmet Sami Kutlu'nun biyografisi

"Avukat Ahmet Sami Kutlu, 1970 Kütahya doğumludur. 1987 yılında Kütahya İmam Hatip Lisesinden 1991 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yedek subay olarak vatani görevini tamamlamadıktan sonra 1994 yılından beri Kütahya'da serbest avukatlık yapmaktadır. Kütahya İmam Hatip Lisesi Koruma Derneğinde iki dönem başkanlık, Kütahya Barosunda saymanlık ve başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü. Kütahya İlme ve Hayra Hizmet Vakfı Mütevelli Heyetinde olup, halen başkan vekilliği görevine devam etmektedir. Kütahya Yardımeli Derneği kurucu üyesi, AK Parti'den Belediye Meclis üyeliği yaptı. Birlik Vakfı'nın, Kütahya Kurucu İl Başkanlığını yapan Kutlu, son olarak AK parti Kütahya İl Teşkilatı Yönetimindeki görevini sürdürmektedir. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır." (EFE)