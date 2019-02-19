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AK Parti'nin Kütahya Belediye Meclis üyesi adayları belirlendi

AK Parti’nin Kütahya Belediye Meclis üyesi adayları belli oldu.

AK Parti'nin Kütahya Belediye Meclis üyesi adayları belli oldu.


AK Parti'den yapılan açıklamaya göre liste şu isimlerden oluştu: Elif Demirelli, Ercan Mercan, Osman Zeybek, Bilal Yurttaş, Mehmet Naci Pekcan, Sami Kaplan, Hatice Yakar, Selim Kaplan, Ahmet Güven, Mahmut Öztaş, Dilek Aslan, Selim Durmaz, Murat Haser, Süleyman Rıfkı Acar, Banu Akalınoğlu, Mehmet Salih Erez, Kıymet Gazan, Ekrem Akbunar, Dilek Arman, Metin Sert, Nuri Ercura, Melek Mankan, Mustafa Kart, Gülcan Yurdakul, Dila Meryem Özel Tahmaz, Recep Çakır, Ergün Erin ve Mücahit Demir'den oluştu.


Kontenjan adayları ise Mehmet Eşsiz, Ahmet Bağırgan ve Erdal Özçelik olarak kamuoyuna açıklandı.

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