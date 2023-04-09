AK Parti'nin Kütahya milletvekili adayları belli oldu

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Kütahya Milletvekilliği için AK Parti'nin seçime girecek adayları açıklandı.

Listede birinci sırada Simav eski Belediye Başkanı Adil Biçer, ikinci sırada AK Parti Kütahya Merkez İlçe eski Başkanı İsmail Çağlar Bayırcı, üçüncü sırada AK Parti Tavşanlı eski İlçe Başkanı Mehmet Demir, dördüncü sırada AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı eski Başkanı Esra Özbek Balcı ve beşinci sırada da Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri eski Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay yer aldı.