AK Parti'nin Simav'daki belde teşkilat başkanları belli oldu

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı 6 beldenin teşkilat başkanlığına, teşkilatın temayülü ve İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'un olurlarıyla atama yapıldı.

Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, ilçe teşkilatının önerilerinin ardından Kütahya İl Başkanlığı'nın onayı ile 6 beldeye teşkilat başkanı atamasının yapıldığını ve 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini belirtti. Başkan Kulat “İlçemize bağlı Akdağ Beldesi'ne Aytun Bozdemir, Çitgöl Beldesi'ne Erol Güre, Demirciköy Beldesi'ne Ecevit Sayar, Güney Beldesi'ne Mehmet Soybudak, Kuşu Beldesi'ne Şükrü Aydoğdu ve Naşa Beldesi'ne Mustafa Eroğlu Ak Parti belde teşkilat başkanı olarak atandı. Partimizi 2023 vizyonuna taşıyacak belde başkanlarımıza görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum” dedi.