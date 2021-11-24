Akçadurak'a 'Yılın Belediye Başkanı' ödülü

Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Kent ve Başkan Dergisi tarafından “Ilıca Termal Tatil Köyü” projesi ile yılın belediye başkanı ödülünü aldı.

Başkanlık makamında düzenlenen ödül töreninde Kent ve Başkan Dergisi Ege Bölge Temsilcisi Arzu Aytekin, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a “Ilıca Termal Tatil Köyü” projesi ile ödülü takdim etti.

Her yıl geleneksel olarak Kent ve Başkan Dergisi tarafından düzenlenen ve halkın oylarıyla yılın en başarılı projelerine imza atan belediye başkanlarının ödüllendirildiği yarışma bu yıl 12 Eylül 2021 Pazar günü Malatya Movenpick Otelde sahiplerini buldu.

“Ilıca Termal Tatil Köyü” projesi ile yılın belediye başkanı ödülünü alan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Kent ve Başkan Dergisi tarafından çok sayıda belediyenin katılımıyla düzenlenen yarışmada “Ilıca Termal Tatil Köyü” projesi ile ödül almaya hak kazandı. Gediz Termal Tatil Köyü projemiz inşallah tamamlandığında İlçemize ekonomik olarak büyük katkılar sağlayacaktır. Bizim ve şehrimiz için oldukça önemli olan bu projemizin Türkiye çapında bir ödüle layık görülmesi de bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Bu ödül için projenin hazırlanmasında ve yapımında emeği geçenlere böylesi güzel bir ortamda bizleri buluşturan Kent ve Başkan Dergisi ekibine teşekkür ediyorum. Devletimiz, milletimiz ve Gediz'imiz için canla başla çalışmaya ve çalışmalarımız ile örnek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.