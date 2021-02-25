İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akdağ'a seyir terası ve piknik alanları

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde bulunan 2 bin 220 metre yükseklikteki Akdağ’da seyir terası ve piknik alanları yapımı için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde bulunan 2 bin 220 metre yükseklikteki Akdağ'da seyir terası ve piknik alanları yapımı için çalışmalara başlandığı bildirildi.


İl Özel İdaresi Eğitim ve Kültür Komisyonu Başkanı Ali Okumuş, yaptığı açıklamada, ''Şaphane ilçemizde 2220 metre yükseklikte olan Akdağ'da incelemelerde bulunduk. Seyir terası, piknik alanı ve oyun yerlerinin yapmayı planladığımız alanlarda komisyon üyelerimizle birlikte incelmelerde bulunduk. Muhteşem doğası ve eşsiz güzellikleriyle Akdağ'da Kütahya tanıtımı için yatırımlar yapmak hedefimiz'' ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.