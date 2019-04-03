Akdağ'da 10 dakika mesafede iki ayrı mevsim yaşanıyor

Kütahya'nın 2 bin 120 rakımlı en yüksek dağı olan Akdağ'da iki mevsim bir arada yaşanıyor.

Dağın 2 bin metre yüksekliğinde halen 10 santimetre kar varken, eteklerinde bulunan erik ve badem ağaçlarının çiçek açması doyumsuz bir manzara sunuyor. 2 bin metre yükseklikte sıfır derece sıcaklık varken bin metrede 15 derece sıcaklık olması ve ağaçların çiçek açması, eriyen kar sularından dolayı oluşan irili ufaklı şelaleler görsel olarak

bölgede bu eşsiz manzarayı görmek isteyen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Doğasever Mehmet Akarsu, yaptığı açıklamada, Önce 2 bin metre yüksekliğe çıktık ve 10 santimetre kar olduğunu gördük. Doruktan aracımızla 10 dakikada aşağı indik Şaphane'nin girişinde badem ağaçları, erik ağaçları çiçek açmış. İki mevsim bir arada yaşıyor bu bölgede' dedi.

Akdağ'da uzun yıllardır hayvancılık yapan kardan dolayı zirveye henüz çıkamadıklarını belirten Mehmet Subaşı, ''Burada bir kişi olarak 300 adet küçük baş hayvan yapabilirsin. Zaten buralarda 40 haneyiz.Her hanede 200 veya 300 küçükbaş hayvan vardır. Hayvancılık için uygundur buralar. Sadece Akdağ'ın eteği değil, Şaphane bölgesine kadar bir uzantısı var buranın. Her yer uygun hayvancılık için. Koyun için fazla uygun değil ama keçi ve teke için oldukça uygun'' ifadelerini kullandı.