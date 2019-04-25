Akdağ'da mutluluğun pastası

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Akdağ beldesindeki ilkokul, başarılarıyla göz dolduruyor. Avrupa Akreditasyon Merkezi'nce en güvenlikli okul kategorisinde bronz etiketi bulunan Akdağ İlkokulu'nda başarıları kutlamak amacıyla mutluluğun pastası kesildi.

Akdağ İlkokulu Müdürü Erkan Erden, 50 ortaklı Etwining dışarıda ders zamanı projesinde bulunduklarını ve esafeyt label en güvenlikli okul Avrupa akreditasyon merkezince verilen bronz etiketi, gümüş etikete yükselteceklerini belirtti. Erden, “ İlçe genelinde yapılan yarışma ve etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrenciler ve onları hazırlayan fedakar öğretmenlerimizle birlikte, mutluluğumuza 100 kişilik pasta kestik. Öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve yerel yönetim ile birlikte yeni başarıların hazırlıklarını yapıyoruz. Eğitimde zeka projesi hazırlamak ve uygulamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.