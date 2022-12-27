Akıncılarspor'a coşkulu karşılama

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Bölgesel Amatör Lig takımlarından Akıncılarspor İstanbul deplasmanından galibiyetle gelmesi kutlandı.

Bölgesel Amatör 12. grup takımlarından Tavşanlı Akıncılarspor ilk devrenin son maçında deplasmanda ligde sadece 1 mağlubiyeti olan lider Sultanbeylispor'u mağlup ederek puan tablosunda 4. sıraya yükseldi.

12. Grupta mücadele eden Akıncılarspor lige kötü başlamış, daha sonra kadro değişikliğine giderek yeni teknik kadro ile yeniden motivasyonunu yükseltmişti.

Devreyi 8 maçtır yenilgi yüzü görmeden topladığı 21 puanla ilk devreyi 24 puanla 4. sırada tamamladı.

İstanbul deplasman dönüşü Tavşanlı ilçe girişinde meşalelerle karşılanan eflatun beyazlılar, lideri 2-1 yenmenin sevincini doyasıya yaşadılar.

Eflatun beyazlılar galibiyeti geçtiğimiz hafta vefat eden Murat Gazi taraftarlarından Remzi Tülek'e armağan ettiler.