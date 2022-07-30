Akıncılarspor'dan transfer atağı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Kütahya'nın üç temsilcisinden biri Akıncılarspor, yaptığı transferlerle spor gündeminde adından söz ettirdi.

Akıncılarspor Kulüp Başkanı Murat Gül başkanlığında ve teknik ekip Serdar Uykun, Berk Buluşlu, Kamil Kaçıral ile sezon hazırlıklarına başladı.

Akıncılarspor yaptığı basın açıklaması ile iç transferde; Tahsin Yurdcu, Alperen Yıldırım, Vatan Ekin, Furkan Kaya,Erkan Tali , Berkan Gündüz, Ahmet Emre Gök, Oğuz Kaan Kalın ile anlaştı.

Dış transferde ise şu isimleri renklerine bağladı; İbrahim Zeytin - Tavşanlı Linyitspor , Mustafa Şengün - Boyabat 1868 Spor, Mehmet Meşe - Kınık Belediyespor, Ozan Siner - Eskişehir Yunusemrespor , Sedat Karademir - Bozüyük Vitra Spor , Yasin Gün - Bozüyük Vitra Spor.