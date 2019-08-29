Albay Mustafa Çekiç, Kütahya İl Jandarma'nın yeni komutanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete'de yer alan kararnamede Jandarma Genel Komutanlığı'na yönelik, emeklilik, terfi ve atamalara ilişkin kararlar yer aldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 2 tümgeneral ve 16 tuğgeneral çeşitli görevlere atanırken, 29 jandarma kıdemli albay ile 1 jandarma albay ise il jandarma komutanlıklarına uygun görüldü.

Çekiç'in önümüzdeki günlerde yeni vazifesine başlayacağını belirtildi. (EFE-)