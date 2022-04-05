'Alem-i Cin 3 Salgın' filminin çekimleri Pazarlar'da başladı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesi, 'Alem-i Cin 3 Salgın' film çekimlerine ev sahipliği yapıyor.

Korku filmlerinin son dönemde öne çıkan ismi Gökhan Arı'ın yönettiği filmin, yapımcılığını Onur Yaprakcı ve Yaren Oktay'ın üstlendiği belirtildi.

Filmin ilk sahnesinin çekimi, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci eşliğinde start verildi.

Filminin oyuncu kadrosunda ise Dilara Ilgaz, Bulut Genç, Ulukan Ağdaş, Naz Gedik, Nilay Koç, Ahmet Kuraoğlu, Sebahat Adalar, Yurdaer Tosun ve Mehmet Tekkanat gibi isimler yer alıyor.

Filmin Yapımcısı Onur Yaprakcı, “Alem-i Cin 3 Salgın Filmi 2022 sezonun en iddialı Korku Filmi olacaktır. Alem-i Cin serisinin 3'üncüsü "Alem-i Cin 3 Salgın " Çok yakında vizyona girecek. Çekimlerde bizlere her türlü yardımı ve desteği sağlayan Pazarlar ilçe halkına ve Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci'ye teşekkür ederim” dedi.