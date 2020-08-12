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Alev alan tüp paniğe neden oldu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde alev alan mutfak tüpü korkulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde alev alan mutfak tüpü korkulu anlar yaşanmasına neden oldu.


Yangın, Yeni Mahalle Sadık Pembe Caddesi üzerinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, F.Y. evde çay yaptığı sırada tüpgaz alev aldı. Tüpün alev alması sonucu evde panik yaşayan F.Y., komşularından yardım istedi. Komşuları tarafından durum itfaiye ekiplerine bildirildi.


Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri yanan tüpe müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

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