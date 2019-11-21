Ali Fazıl Kasap: Kütahya'da Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü hafta sonu neden kapalı?"

Plan ve Bütçe Komisyonunda Kütahya'nın sorunlarını anlatan Kasap, Turizm enformasyon bürosunun kapalı olmasını personel yetersizliği ile kapalı olmasının eleştirdi.

Milletvekili Kasap, “7 gün 24 saat kapalı tek turizm enformasyon bürosu. Koskoca ilde personel azmış. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün binasını da görmemenizi tavsiye derim. Kütahya merkeze geldiğinizde sizi yönlendirebilecek hiç kimse yok. Zaten yıllardır da ne hikmetse cumartesi pazar kapalı. Siz istediğiniz kadar gayret edin. Eğer memur zihniyetiyle giderse turizmin kalkınması, özellikle iş turizminin kalkınması imkansız. Ulaşım yok, Zafer Havalimanı zaten facia durumunda. Biliyorsunuz dünyanın en çok zarar eden hava limanıdır. Kütahya'nın hızlı treni yok, uçak seferleri de, gün içinde sadece öğleden sonra saat 13.00'da. 3 ile hizmet ediyor; termal bölge Afyon var, Kütahya termal bölgedir. Bu turizm enformasyon bürolarıyla, bu Kültür Turizm İl Müdürlükleriyle nereye varacağımızı merek ediyorum” ifadelerini kullandı.