Alıç, pazar tezgahlarında zor bulunuyor

Kütahya'nın 2 bin 120 rakımlı en yüksek dağında doğal ortamda yetişen şifa kaynağı alıç meyvesi, pazar tezgahlarında zor bulunuyor.

Akdağ'da ormanlık alanlarda ve vadi kenarlarında ağaçta yetişen, koyu sarı veya esmer kırmızı meyveleri olan çalıya benzer bir ağaçtan toplanan alıç, dağlarda kendiliğinden yetişiyor ve vatandaşlar tarafından toplanıp Şaphane ve Gediz pazarlarında satılıyor.

10 yıldır pazarcılık yaptığını belirten İsmail Yüksel, yaptığı açıklamada, ''Dağlık kesimlerde doğal olarak yetişen ve kışın habercisi olarak bilinen bu meyve, soğuk havanın etkisini arttırmaya başladığı dönemde vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Fındık büyüklüğünde, çekirdekli bir yapısı ve ekşimsi bir tada sahip olan alıç taşlık ve engebeli dik arazide yetişip, ağaçları çalılı olması nedeni ile toplanması oldukça zahmetli bir meyve'' dedi.

Yüksel, ''Kilosunu 5 TL'den sattığımız ve su ihtiyacını sadece yağmur suyundan alan alıç ağacı genellikle 3-5 metre boyunda çiçekleri pembe beyaz ve kırmızı olup meyvesi sarı kırmızı turuncudur. Uzmanlar bu meyvenin, pek çok derde şifa olduğunu, özellikle kalp, solunum, böbrek ve soğuk algınlığı için şifa kaynağı olduğunu belirtiyor'' diye konuştu.