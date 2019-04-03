Alim Işık, görevi Cuma günü devralıyor

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Kütahya Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Alim Işık'ın Cuma günü görevi devralacağı bildirildi.

Kendisine oy veren veya vermeyen herkese hizmet edeceğini belirten Alim Işık, "5 yıl önce bu seçim şarkımızı yazdığımda hayalimde Kütahya'ya hizmet etmek vardı. Bu şarkıya hiçbir ilave yaptırmadım çünkü yarım kalan bir sevdamız vardı tamamlanacak. Beş yıl önceki kaldığımız yerden şarkısıyla, türküsüyle çalışma temposuyla ve hizmet anlayışıyla Allah'ım bu günleri gösterdi. Sayın İl Başkanımıza, Kadın kolları İl Başkanı Kardeşime, Merkez İlçe Başkanı Kardeşime ve Sayın Milletvekili kardeşime bizi bu seçim süreci boyunca yalnız bırakmadıkları için, çalışmalarımıza renk kattıkları ve acı, tatlı her türlü anımızı paylaştıkları için huzurunuzda önce onlara teşekkür etmek istiyorum. Daha sonra birlikte çalıştıkları yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Daha sonra bu müzikler dahil olmak üzere arka planda sesleri duyulmayan, göz önüne çıkmayan, görünmeyen ama eserlerin ortaya çıkmasında çok ciddi katkıları olan ekip arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Onlar gizli ve gönüllü kahramanlardır. Onların adını öyle koyduk. Gizli kahramanlar, gönüllü kahramanlar diyorum, sizlere teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bizi o sahalarda yalnız bırakmadığınız gibi bizim gidemediğimiz yerlere adeta bir uç beyi misali gittiniz, çalamadığımız kapıları çaldınız, veremediğimiz selamlarımızı götürüp onlara ilettiniz insanlarımızın önce gönüllerini kazandınız, sonra da oylarını kazandık. Allah hepinizden razı olsun, tüm Kütahyalı hemşehrilerimizden razı olsun. Tabi ki bu seçimin sonuçlarının da güvenli bir şekilde alınması için o süreçte bizleri yalnız bırakmayan çok saygıdeğer hemşehrilerimiz, sandık görevlisi, müşahit, özellikle milliyetçi avukatlar grubunda yer alarak bu süreçte adliyeyi adeta basıp orada kimse yanlış yapmaya kalkmasın, geçmiş geçmişte kaldı ama bugün bu hakkı yedirmeyiz diyen güzel kardeşlerime teşekkür ediyorum. Özellikle seçim güvenliği açısından bizi yalnız bırakmayan güvenlik güçlerine, polislerimize, bekçilerimize, teşkilatlarımıza ve sandık başlarında görevlerini yerine getiren ülkü ocaklı kardeşlerime, Asenalara, bozkurtlara teşekkür ederim.Kütahya ehline emanet olmalıydı ve emanet edildi" diye konuştu.