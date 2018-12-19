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Alim Işık'tan Rektör Gören'e nezaket ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık ve beraberindeki heyet Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Remzi Gören'e nezaket ziyaretinde bulundu.


Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Alim Işık'a Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı İsmail Küçük ve İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Öztürk eşlik ettiler.


Sohbet şeklinde görüşmenin sonunda Rektör Remzi Gören, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Alim Işık'a ve beraberindeki heyete teşekkür etti.(EFE)

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