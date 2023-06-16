Alınan kupada Tavşanlı'nın da katkısı var

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Galatasaraylılar şampiyonluk yemeğinde buluştu.

Tavşanlı Galatasaraylılar Derneği Başkanı Kürşat Öztaş ve yönetimi ile dernek üyeleri 23. şampiyonluk yemeğini Göbel Termal Tesislerinde kutladı.

Düzenlenen yemek organizasyonu sonrasında marşlar ve tezahüratlar eşliğinde gerçekleştirilen kutlama coşkuya dönüştü.

Dernek Başkanı Kürşat Öztaş, her Galatasaray maçına gittiklerini ve alınan bu kupada Tavşanlı'nın da çok büyük katkısı olduğunu söyledi.