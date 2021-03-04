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Allıören köyünde karantina sona erdi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesine bağlı Allıören köyünde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Allıören köyünde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.


Dumlupınar İlçesi Allıören köyünde 18 Şubat 2021 tarihinde, bazı vatandaşların Korona virüsü testlerinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantina uygulanmıştı. 10 günlük sürenin ardından yapılan kontrollerde vakaların devam ettiği gözlemlenmiş ve 5 gün daha karantina süresi uzatılmıştı. 15 günlük sürenin ardından karantina sona erdirilirken, hayat sosyal mesafe ve Korona virüs tedbirleri kapsamında normale döndü.

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