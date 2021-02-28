Korona virüs (Covid19) vakalarının artış göstermesi nedeniyle 10 gün karantinaya alınan Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Allıören köyünde karantina süresi 5 gün uzatıldı.

Dumlupınar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pozitif vakalarda istenilen azalma olmaması dolayısıyla Dumlupınar ilçesine bağlı Allıören köyümüzde, 17 Şubat itibarıyla başlayan 10 günlük karantina süreci 5 gün daha uzatılmıştır. Yaşanan salgını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla bu karar alınmıştır. Karantina altına alınan Allıören köyündeki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacaktır" ifadeleri kullanıldı.