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Allıören köyünde karantina süresi 5 gün uzatıldı

Korona virüs (Covid19) vakalarının artış göstermesi nedeniyle 10 gün karantinaya alınan Kütahya’nın Dumlupınar ilçesine bağlı Allıören köyünde karantina süresi 5 gün uzatıldı.

Korona virüs (Covid19) vakalarının artış göstermesi nedeniyle 10 gün karantinaya alınan Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Allıören köyünde karantina süresi 5 gün uzatıldı.


Dumlupınar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pozitif vakalarda istenilen azalma olmaması dolayısıyla Dumlupınar ilçesine bağlı Allıören köyümüzde, 17 Şubat itibarıyla başlayan 10 günlük karantina süreci 5 gün daha uzatılmıştır. Yaşanan salgını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla bu karar alınmıştır. Karantina altına alınan Allıören köyündeki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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