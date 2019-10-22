Almanya'da çalışacak 60 hemşire aranıyor

Almanya'nın Herten şehrinde bulunan Dewa Evde Bakım Hizmetleri ve Sağlık İşletmeleri Merkezi'nin sahibi Kütahyalı Yusuf Demir, 60 hemşire ihtiyacını Türkiye'den özellikle de Kütahya'dan istihdam etmek istediklerini dile getirdi.

Yusuf Demir, yaptığı açıklamada, "İhtiyaç duyulan sağlık görevlilerinin 2020 yılı Aralık ayına kadar alınacağını ve bu konuda Almanya hükümeti ile görüşmelerin gerçekleşeceğini ifade etti. Alımlar için şartların ise 4 yıllık üniversite mezunu hasta bakıcı ve hemşirelerdir. müracaat etmek isteyenlerin Cv, özgeçmişlerini demir43@web.de adresine gönderilmesi istendi. Mülakatlar Kasım ayının ilk haftası Kütahya'da yüz yüze gerçekleştirilecek" dedi.