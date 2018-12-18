Almanya'da gençlere sahip çıkıyorlar

Almanya Gelsenkirchen Bismarck'da bulunan Mimar Sinan Camii'nde 170 öğrenci dini eğitim alıyor.

Mimar Sinan Cami'nde Diyanet görevlisi Hakkı Özkan ve Abdullah Günel isimli 2 din görevlisi yer alıyor.

Caminin kız gençlik, erkek gençlik ve yetişkinler grubu eğitimlerini ibadet ettikleri camide alıyorlar.

Mimar Sinan Camii Dernek yönetim kurulu üyesi Ali Güngör, Bismarck ve Gelsenkirchen için yapılması planlanan Cami külliye projesinin tamamlanmasıyla birlikte Eğitim-Kültür Merkezimizde daha fazla hizmet verileceğini belirtti.

Cami Dernek Başkanı Şaban Merdivan, amaçlarının ahlaklı, kültürlerini kaybetmeyen, eğitimli genç nesiller yetiştirmek adına, camilerinde sosyal faaliyetler yapmak ve eğitim alanında halkla iç içe faaliyetler yürütmek olduğunu ifade etti.

Her şey Avrupa'da yarınlarımızın teminatı olacak hayırlı bir nesil yetiştirmek için diyen Şaban Merdivan, "Bu kutsal görevlerin de gönüllü vatandaşlarımızın maddi manevi destekleriyle daha da gelişeceğine inanıyoruz" dedi. (Tİ - EFE)