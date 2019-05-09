Almanya'da teşhisi konulamadı, Türkiye'de sağlığına kavuştu

Almanya'da yaşayan Kazım Altınel isimli vatandaş, yaşadığı göğüs ağrısı hastalığına Almanya'da teşhis konulamayınca soluğu Türkiye'de aldı ve Kütahya'da olduğu kalp ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaş göğüs ağrısı nedeni ile Almanya'da gittiği doktorlar ve klinikler tarafından teşhis konulamayınca umudunu Türk doktorlarına bıraktı ve memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine geldi. Göğsündeki ağrının sebebi teşhis edilen Kazın Altınel, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçirdiği kalp ameliyatı sayesinde sağlığına kavuştu.

Kalbin kanlanması için yeni teknik deneyerek hastayı sağlığına kavuştuğunu söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi “Biz kendisine açık kalp ameliyatı yaptık. Bu ameliyatta kalbi durarak göğüs stendi ve bacağından aldığımız yedek damarlar ile kalbin kanlanmasını sağlayan yeni bir teknik uyguladık. Bu operasyonun yönetiminde Doç. Dr. Ali İhsan Parlar ve hastanemizin diğer uzmanları görev aldılar ve başarılı bir operasyon sonrası hastamız sağlığına kavuşmuş oldu. Başarılı bir işe imza attığımızı düşünüyoruz zaten hastamızı çok kısa sürede taburcu edeceğiz” dedi.

Yılın ilk 4 ayında 100'e yakın açık kalp ameliyatı uyguladıklarını belirten Prof. Dr. Çekirdekçi “Biz şuanda erişkin bir insanda ameliyat gerektiren bir kalp hastalığının tamamen hepsini yapacak durumdayız ve yapıyoruz. Nitekim hastanemiz de 2019 yılının ilk 4 ayında 100'e yakın bir açık kalp ameliyatı gerçekleştirmişiz. Ben buradan ekibimdeki arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Biz bu ameliyatlar ile bölge hastanesi olmuş durumdayız. Kütahya ve çevre illerinden başta Afyonkarahisar, Bilecik, Uşak, Eskişehir ve Türkiye'nin birçok ilinden hasta geliyor ve bize tedavi oluyorlar. Bu açıdan bölge hastanesi konumundayız, geçtiğimiz 2 ayda hastanemize 7 hasta diğer çevre illerden geldi.” diye konuştu.

Almanya'da yaşayan ve göğüs sıkışması şikâyeti ile Almanya'da gittiği doktorlar tarafından teşhis konulamayınca Kütahya'ya geldiğinden bahseden hasta Kazım Altınel; "Ben ilk etapta ev doktoru dediğimiz uzmana gittim ve rahatsızlığımdan bahsettim. Bazı tetkikler sonrası Alman doktor bendeki rahatsızlığı bulamayınca kalp damar uzmanına başvurdum. O da tetkikler sonrası benim rahatsızlığımı bulamadı. Almanya gibi bir yerde benim rahatsızlığıma çare bulamıyorlarsa hesabı siz yapın. Daha sonra ben de Türkiye'ye gelme kararı aldım. Hemşire olan kızım ile birlikte memleketin Kütahya'nın Simav ilçesine geldim ve Simav Devlet Hastanesinde Kalp ve Damar uzmanına muayene oldum ve kendisi beni Kütahya'ya sevk etti. Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde girdiğim kalp ameliyatı sonrası sağlığıma kavuştum. Allah Türk doktorlarından razı olsun. Beni aileme bağışladılar” ifadelerini kullandı.