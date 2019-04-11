Almanya'nın Bremen şehrinde 'Gediz tarhanası festivali'

Almanya'nın Bremen şehrşnde Kütahyalılar Derneği tarafından ilk defa yapılan 'Tarhana Festivali'ne Bremen'de yaşayan Kütahyalılar ve gurbetçiler katıldı.

Kütahyalılar Bremen Dernek Başkanı Yahya Çicek, yaptığı açıklamada, ''Bremen'de ve Avrupa'da ilk olarak Gediz ilçemizin meşhur olan tarhanasını bir nebze tanıtmak ve hemşehrilerimizi bu festivalle buluşturup kaynaştırmak istedik. Vatandan binlerce kilometre uzakta olsak bizler Kütahyalıyız. Her sene tarhana etkinliğimizi devam ettireceğiz, kadın ve gençlik kollarımıza bu gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ederim'' dedi.

Festivale Avrupa Kütahyalılar Federasyon Başkanı Adil Emsen ve Yönetim kurulu üyeleri ve Almanya'daki dernek yöneticileri katılım sağladı.

Merve düğün salonunda yapılan tarhana festivaline Almanya'da yaşayan Kütahya'lı sanatçı Süleyman Oruç, yöresel türkülerlele vatandaşları coştururken, Aydın Kabasakal okuduğu Anadolu türküleri ile ilgi gördü.