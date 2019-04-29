Alparslan Türkeş Akademisi mezunlarına sertifika

Hazer Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı ve İlyas Bahar ile çok sayıda davetli katıldı.

Akademiyi başarıyla tamamlayan öğrencilerin sertifika ve ödülleri Ülkü Ocakları Kütahya Şube Başkanı Seirdar Akkoç ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.Bu arada, akademinin hocalarına da teşekkür plaketi takdim edildi.

Tören, ozan Emin Demir konseriyle sona erdi.