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Alparslan Türkeş anısına lokma hayrı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisinin kurucusu merhum Alparslan Türkeş anısına 2 bin kişilik lokma hayrı yapıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisinin kurucusu merhum Alparslan Türkeş anısına 2 bin kişilik lokma hayrı yapıldı. Ülkü Ocakları ilçe Başkanlığı tarafından Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara lokma dağıtımı yapılırken, merhum Başbuğ Alparslan Türkeş için dualar yapıldı.


Simav Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Mustafa Köse, Türk siyaset hayatının liderlerinden Başbuğ Alparslan Türkeş'i, ölümünün 22'inci yılında rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. Köse “ Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu Genel Başkanı ve Türk Dünyası'nın Başbuğ'u Alparslan Türkeş'in gösterdiği yolda azim ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Başbuğ Türkeş, kalbimizde yaşayacak. O'nu rahmetle anıyoruz” dedi.

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