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Alpaslan'a Kütahya'nın zenginliklerini anlattılar

Kütahya heyeti, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ı ziyaret etti.

Kütahya heyeti, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ı ziyaret etti.


Kültür ve turizm alanında yapılan, yapılması planlanan ve talep edilen yatırımlara ilişkin istişarelerde bulunulan ziyarette Vali Çelik'e AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, Ahmet Tan, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Simav Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyesi Şener Kazcıoğlu eşlik etti.


Kütahya'nın tarihi, kültürü, doğası ve birçok özelliğiyle önemli potansiyeli olan bir şehir olduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, “Bu değerleri koruyarak görünür hale getirme gayretindeyiz” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alpaslan, Kütahya heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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