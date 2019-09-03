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Alper Yerli Gençlerbirliğispor'a transfer oldu

Kütahya Aragonit Büyük Sakaspor Kulübü’nde futbol oynayan 16 yaşındaki Alper Yerli, Gençlerbirliğispor Kulübü’nün alt yapısına transfer oldu.

Kütahya Aragonit Büyük Sakaspor Kulübü'nde futbol oynayan 16 yaşındaki Alper Yerli, Gençlerbirliğispor Kulübü'nün alt yapısına transfer oldu.


Alper Yerli'nin transferi Kütahyalı sporseverlerin yüzünü güldürürken, genç futbolcu, kendine güvenenleri asla mahcup etmeyeceğini ifade etti.


Tek isteğinin Kütahyalı bir futbolcu olarak bundan sonraki spor hayatında şehrinin adını, alacağı her başarı ile duyurmak ve arkasından gelen kuşaklara rol model olmak olduğunun altını çizen Alper Yerli, önümüzdeki sezon kırmızı siyahlı takımın U16 liginde formasını terletecek.(EFE-)

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