İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altın dolu lahit bulma umuduyla kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Kütahya’da, altın dolu lahit bulma umuduyla izinsiz kazı yapan 3 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kütahya'da, altın dolu lahit bulma umuduyla izinsiz kazı yapan 3 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Büyükaslıhanlar köyü İkizpınarı mevkisindeki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kaçak kazı yapan E.Ç. (35), E.A. (37) ve F.K.'yi (29) suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, ayrıca jeneratör, kırıcı delici matkap ve beton delme makinesi ele geçirdi. Şüphelilerin 5 metre derinlikte çukur kazdıktan sonra 10 metre yatay kazı yaptığı tespit edildi.



Zanlıların, bir oda içinde altın dolu lahit olduğu söylentileri üzerine kazı yaptıklarını söyledikleri belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.