Altınkent İlkokulu ve Ortaokulu'nda erasmus projeleri hız kesmiyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Altınkent İlkokulu-Ortaokulu Erasmus proje başarısını devam ettiriyor.

Altınkent Ortaokulu bu çerçevede geçtiğimiz yıl Polonya Ulusal Ajansına sunduğu “Maker Teacher Workshop-MTW” isimli Erasmus+ KA210SCH projesi ile 3 öğretmen İtalya'nın Catania şehrine gitti.

Polonya, İtalya, İspanya ve Türkiye'nin aralarında bulunduğu 4 ülkeden 14 öğretmenin katıldığı “Maker Teacher Workshop-MTW” projesi ile öğretmenler, Arduino ile Elektrikli Devreler, Arduino ile kodlama uygulamaları ve Temel Kodlama Becerilerinin Eğitime Entegrasyonu konularında çalışmalara katıldılar.

Gediz'den İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Altınkent Ortaokulu Öğretmeni Ümit Karaduman ile İtalya'da çok verimli projelerde yer aldıklarını ifade eden Altınkent Ortaokulu Müdürü Okan Karaca, “Bu hareketlilik sadece öğretmenlere hitap eden bir projeydi. İtalya'da ev sahibi okuldaki derslere proje ortaklarımızla katılım sağladık. Öğretmen ve öğrencilerin teknolojiyi kullanma standartlarını gözlemledik. Protokol ziyaretlerinin yanı sıra İtalya'nın kültürü hakkında da bilgiler edindik. Bu ziyarette Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağ olan Etna Yanardağını ziyaret ederek dağın çevreye etkilerini inceledik” şeklinde konuştu.