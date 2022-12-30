Altınkent Ortaokulu'ndan Erasmus başarısı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Altınkent İlk ve Ortaokulu, Erasmus+ projelerine bir yenisini daha ekledi.

Erasmus+ Programı AB'nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programı çerçevesinde 2022 yılı çağrı döneminde uluslararası okul ortakları ile Polonya'dan yapılan başvuruda Altınkent İlk ve Ortaokulunun aralarında olduğu proje hibe almaya hak kazandı. Böylelikle Altınkent İlk ve Ortaokulu hali hazırda yürütmüş olduğu Erasmus+ projelerine projelere bir yenisini daha ekledi.

Konuyla ilgili olarak konuşan Erasmus+ koordinatörü Okul Müdürü Okan Karaca, “Uzun yıllardır okulumuzda yürüttüğümüz Ulusal ve Uluslararası eTwinning, Erasmus+ projeleri sayesinde okulumuz Avrupa çapında görünürlüğü artan örnek okul statüsüne girdi. Bu başarıya bir proje daha eklemenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Müdür Karaca, “4 Ekim 2022 tarihinde başvurusu yapılan Polonya İspanya, İtalya ve Türkiye ortaklı Erasmus+ KA210SCH projesi 128 proje arasında 4. oldu ve 60 bin euro hibe almaya hak kazandı. Proje çerçevesinde Robotik Kodlama, 3D Çizim, Tasarım ve Baskı, Dron Yapımı, Mobil Uygulama Yapımı ve web Tasarımı konularından öğretmen eğitimleri gerçekleştirilecek. İlgili proje ile sadece öğretmen hareketliliği yapılacak olup tüm aktivitelerin 2023-2024 yılları arasında tamamlanması planlanlanıyor” ifadelerini kullandı.