Altınkent Ortaokulun'dan Erasmus projesi

Kütahya'nın Gediz Altınkent Ortaokulu yürütmekte olduğu projelere bir yenisini daha ekledi.

Okulun 2020 yılından beri yürütmüş olduğu Informatıon Processıng Agents, 2022 Ağustos ayından beri yürütmüş olduğu Vırtual Productıon Factory ve 2022 Aralık ayından beri yürütmüş olduğu Maker Teacher Workshop projelerine yeni bir proje daha eklendi.

Dijital çağın en büyük sorunlarından olan yalan haber ve trollere karşı mücadele etmek için yazılan Truth Agents of the Post-Truth Era/TAPE (Hakikat Ötesi Dönemin Hakikat Avcıları) projesi 127 proje arasından İspanya Ulusal Ajansı tarafından 2. seçilerek 60 bin Euro hibe almaya hak kazandı.

Dördüncü projelerinin de destek alacak olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Okul Müdürü Okan Karaca, “Projemiz sayesinde öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz dijital güvenlik konusunda gelişecekler, yapay zekâ konularında bilgi sahibi olacaklar. Ayrıca öğrendikleri bu bilgileri müfredatla ve faaliyetlerle eğitim ortamına entegre edebilecekler. Bu sayede kurumların yetkinlikleri ve kapasiteleri de artmış olacak” dedi.

Proje yazarı Türkçe Öğretmeni Hakan İnce ise, “Dezenformasyonla mücadele konusunda öğrenciler ve öğretmenler yeterli donanıma sahip değiller. Yeterli araç, doğrulama sitesi, program yok. Toplumun geneli dezenformasyon hakkında ve dijital güvenlik konusunda bilgili değil. Ortak kurumların kendi çapında geliştirdiği dijital beceriler var fakat bu beceriler tek başına yetersiz kalıyor. Medya okuryazarlığı eğitim müfredatının kazanımlarında Avrupa birlikteliği yok ve kalıcı öğrenmede sıkıntılar yaşanıyor. Bu eksikliklere çözümler üretmek için bu projeyi yazdık, inşallah yapacağımız çalışmalarla bu sorunlara çözümler üretebiliriz” diye konuştu.

İlgili proje çerçevesinde İspanya, İtalya, Almanya'ya hareketlilikler düzenlenecek. Proje, 2023 yılı içerisinde tamamlanacak, proje sonunda katılımcılar dezenformasyona karşı mücadele edebilecek ve daha şuurlu medya okuryazarı olabilecekler.