Altıntaş Avşar Deresi ıslah edildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Avşar Deresinin Islah edilip, yürüyüş yolu yapılarak halkın hizmetine sunulduğu bildirildi.

Avşar Deresinin Islah edilip, şanına yakışır bir şekilde yürüyüş yolu yapılarak halkın hizmetine sunulduğunu ifade eden Belediye Başkanı Arif Teke,” Bu hizmetin Altıntaş'ımıza yakıştığını ve halkımızın güzel günlerde vakit geçirmelerini temenni ediyorum. Emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, Valimiz Ali Çelik, AK Parti İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile Belediye Meclis üyelerimiz, Belediye çalışanlarımıza Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyorum” dedi.