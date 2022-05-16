İhlas Haber Ajansı

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Altıntaş Belediye Gençlik Spor Takımı SAL Liginde

Kütahya 1.

Amatör küme Play-Off Liginin 5.haftasında deplasmanda Dağardı Gençlik maçını 4-3 kazanan Altıntaş Belediye Gençlik Spor Takımı Süper Amatör (SAL) ligine “merhaba” dedi.


Altıntaş Belediye Gençlik Spor Takımının Play-Off maçlarının bitimine bir hafta kala Süper Amatör Ligine çıkmayı garantilediğini söyleyen Başkan Arif Teke,” Takımımızı tebrik ediyor, lig süresince bizleri yalnız bırakmayan vefakar Altıntaş seyircimize çok teşekkür ediyorum. SAL liginin ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Her zaman gençlerimizin yanındayız” dedi.

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