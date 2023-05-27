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Altıntaş Belediyesi yarlı köpeği tedavi ettirdi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde hayvan barınağı kenarına bırakılan sahipsiz yaralı köpek, Belediye ekipleri tarafından Hayvan Hastanesine götürülerek tedavisi yaptırıldı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde hayvan barınağı kenarına bırakılan sahipsiz yaralı köpek, Belediye ekipleri tarafından Hayvan Hastanesine götürülerek tedavisi yaptırıldı.


Belediye Başkanı Arif Teke, ilçe hayvan barınağı kenarına bırakılan sahipsiz yaralı köpeğin Belediye ekipleri tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi, Hayvan Hastanesine götürülerek tedavisinin yaptırıldığını söyledi.


Başkan Teke, “ Ekibimize teşekkür ediyorum. Halkımızdan yaralı ve hasta hayvanları rastgele yerlere bırakmamalarını, Belediyemize haber vermelerini önemle rica ediyorum” dedi.

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