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Altıntaş Belediyesine 50 adet çöp konteyneri

Kütahya’nın Altıntaş Belediyesine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 50 adet çöp konteyneri hibe edildiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş Belediyesine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 50 adet çöp konteyneri hibe edildiği bildirildi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından belediyemize hibe edilen çöp konteynerleri ilçemize hayırlı olsun. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere, emeği geçen herkese Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyorum'' dedi.

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