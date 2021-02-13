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Altıntaş ilçe Devlet Hastanesi'ne ambulans

Kütahya’nın Altıntaş İlçe Devlet Hastanesi 112 Acil Sağlık İstasyonu’na bir ambulans daha tahsis edildi.

Kütahya'nın Altıntaş İlçe Devlet Hastanesi 112 Acil Sağlık İstasyonu'na bir ambulans daha tahsis edildi.


Altıntaş için sağlık alanında önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, ''İlçemizde hizmete sunulan tam donanımlı ambulans zor şartlarda hastalara ulaşmak için tasarlanmıştır. İlçe halkı adına ambulansın ilçemize gelmesine katkı sağlayan Kütahya Valimiz Ali Çelik'e, AK Parti İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun'a, vekillerimize ve İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ambulansımız ilçemize hayırlı olsun" dedi.

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