Altıntaş ilçe sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp ve Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke'yi ziyaret etti. Yapılan ziyaret sonrası İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Altıntaş İlçe Sağlık Hizmetleri yerinde değerlendirildi.

Sağlık hizmeti almaya gelen vatandaşlar ve görevli sağlık çalışanlarıyla sohbet eden İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Sunulan sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi sonrası yapılan toplantıda, soru ve görüşler dile getirildi.