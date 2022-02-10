Altıntaş İTO Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi il birincisi oldu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi Halk Oyunları Ekibi Kütahya'da düzenlenen halk oyunları yarışmasında il birincisi oldu.

Kütahya Dumlupınar Kapalı Spor Salonunda düzenlenen halk oyunları yarışmasında il birincisi olan Altıntaş ilçesi İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi Halk Oyunları Ekibi 5-6 Mart 2022 tarihinde Manisa'da yapılacak olan bölge halk oyunları yarışmasında Kütahya'yı temsil edecek.

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, desteklerinden dolayı Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp'e teşekkür etti.